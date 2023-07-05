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Шахтар домовився про спаринг з АЗ

Гра відбудеться 8 липня
Сьогодні 20:27 203 0
Шахтар домовився про спаринг з АЗ
#АЗ Алкмар, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар оголосив про домовленість щодо проведення спарингу з нідерландським АЗ Алкмар.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Спаринг відбудеться у суботу, 8 липня. Зустріч розпочнеться о 15.30 за київським часом.

Окрім цього поєдинку Шахтар на тренувальному зборі в Нідерландах планує провести ще 4 контрольні матчі.

Суперники у двох із цих чотирьох спарингів вже відомі – це нідерландські Аякс (18 липня) та Дордрехт (16 липня).

Раніше визначився тренерський штаб ван Леувена в Шахтарі.

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