Шахтар домовився про спаринг з АЗ

Джерело - Чемпіон.
Шахтар оголосив про домовленість щодо проведення спарингу з нідерландським АЗ Алкмар.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Спаринг відбудеться у суботу, 8 липня. Зустріч розпочнеться о 15.30 за київським часом.
Окрім цього поєдинку Шахтар на тренувальному зборі в Нідерландах планує провести ще 4 контрольні матчі.
Суперники у двох із цих чотирьох спарингів вже відомі – це нідерландські Аякс (18 липня) та Дордрехт (16 липня).
Раніше визначився тренерський штаб ван Леувена в Шахтарі.