Шахтар домовився про спаринг з АЗ

Гра відбудеться 8 липня

Джерело - Чемпіон.

Шахтар оголосив про домовленість щодо проведення спарингу з нідерландським АЗ Алкмар.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Спаринг відбудеться у суботу, 8 липня. Зустріч розпочнеться о 15.30 за київським часом.

Окрім цього поєдинку Шахтар на тренувальному зборі в Нідерландах планує провести ще 4 контрольні матчі.

Суперники у двох із цих чотирьох спарингів вже відомі – це нідерландські Аякс (18 липня) та Дордрехт (16 липня).

Раніше визначився тренерський штаб ван Леувена в Шахтарі.