Батагов: У першому матчі іспанці нас недооцінили

Збірна Іспанії U-21 недооцінила команду України у матчі групового турніру Євро-2023.

Про це розповів захисник українців Арсеній Батагов.

“У Бухаресті температура набагато вища, аніж у Клужі. Через це дуже важко проходять ігри – навіть ввечері тут дуже висока температура, важко дихати. Але ми будемо докладати всі зусилля, аби досягнути максимального результату.

Я вважаю, що Іспанія, як і Франція, дуже сильні команди в індивідуальному плані. Але Іспанія – більш організована збірна. Франція, своєю чергою, більше грає за рахунок індивідуальних якостей, а Іспанія все ж таки – більш командно.

Думаю, що у першій грі іспанці трохи недооцінили нас. Але на другий матч такого вже не буде. Це точно. Треба віддавати себе на всі 100%, тому що тільки так ми зможемо пройти далі. У них дуже сильні гравці, але в нас так само сильні футболісти на флангах. Думаю, що все буде добре.

Руслан Петрович каже нам, що ми сильніші. Можливо, нас до цього чемпіонату хтось недооцінював. Але змогли довести, що ми – дуже сильна команда, і заслуговуємо бути на тому місці, де зараз знаходимось.

Немає такого настрою. У команді ми думаємо тільки про наступну гру. Адже саме від неї все і залежатиме: чи будемо ми у фіналі, чи зможемо виграти цей чемпіонат, чи ні", - відзначив Батагов.