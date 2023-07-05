Металіст підписав контракт із сином Краснікова

Форвард отримав трирічний контракт

Металіст уклав трирічний контракт з нападником Єгором Красніковим.

Про це повідомляє Sport.ua

17-річний футболіст минулого сезону провів 22 матчі і забив два м'ячі в чемпіонаті U19. Також він одного разу потрапив у заявку першої команди Металіста (на гру заключного туру з Чорноморцем), проте на поле не виходив.

Єгор Красніков – син спортивного директора Дніпра-1 Євгена Краснікова.

Раніше Карпати підписали гравця Металіста.

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