Агробізнес підписав ексзахисника Реала Фарми

Джерело - fcab.com.ua.
Агробізнес оголосив про підписання захисника Віталія М’ячина.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
24-річний захисник минулого сезону провів у Реал Фармі, де забив один гол у 12 іграх. На професійному рівні М’ячин виступав за миколаївський Суднобудівник, а також за клуби з Польщі та Німеччини.
Нагадаємо, Агробізнес пропустив минулий сезон через повномасштабну війну росії проти України. У новому сезоні команда зіграє у групі "А" Першої ліги.
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