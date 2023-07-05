Агробізнес підписав ексзахисника Реала Фарми

Агробізнес підcилився захисником

Агробізнес оголосив про підписання захисника Віталія М’ячина.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний захисник минулого сезону провів у Реал Фармі, де забив один гол у 12 іграх. На професійному рівні М’ячин виступав за миколаївський Суднобудівник, а також за клуби з Польщі та Німеччини.

Нагадаємо, Агробізнес пропустив минулий сезон через повномасштабну війну росії проти України. У новому сезоні команда зіграє у групі "А" Першої ліги.

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