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Собуцький: 11 представників Агробізнеса служать у ЗСУ

Олег Собуцький прокоментував призупинення виступів клубу у першій лізі в минулому сезоні.
Сьогодні 22:11 183 0
Собуцький: 11 представників Агробізнеса служать у ЗСУ
#Агробізнес, #Олег Собуцький

Джерело - kamp-sport.com.

Одинадцять представників Агробізнеса служать у Збройних силах України.

Про це розповів президент клубу Олег Собуцький.

"Одинадцять представників Агробізнесу пішли служити до лав Збройних сил України.

Персонал клубу та віцепрезидент вирішили захищати країну. Цими днями і я повернувся зі сходу, оскільки не міг пропустити турнір пам’яті масажиста Михайла Труша, який працював у нашій команді.

Ця людина дуже багато значить для нашого футболу та для Агробізнесу", — сказав Собуцький.

Раніше повідомлялося, що Агробізнес подав документи на участь у Першій лізі.

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