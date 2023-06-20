Собуцький: 11 представників Агробізнеса служать у ЗСУ

Джерело - kamp-sport.com.
Одинадцять представників Агробізнеса служать у Збройних силах України.
Про це розповів президент клубу Олег Собуцький.
"Одинадцять представників Агробізнесу пішли служити до лав Збройних сил України.
Персонал клубу та віцепрезидент вирішили захищати країну. Цими днями і я повернувся зі сходу, оскільки не міг пропустити турнір пам’яті масажиста Михайла Труша, який працював у нашій команді.
Ця людина дуже багато значить для нашого футболу та для Агробізнесу", — сказав Собуцький.
Раніше повідомлялося, що Агробізнес подав документи на участь у Першій лізі.