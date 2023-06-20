Собуцький: 11 представників Агробізнеса служать у ЗСУ

Одинадцять представників Агробізнеса служать у Збройних силах України.

Про це розповів президент клубу Олег Собуцький.

"Одинадцять представників Агробізнесу пішли служити до лав Збройних сил України.

Персонал клубу та віцепрезидент вирішили захищати країну. Цими днями і я повернувся зі сходу, оскільки не міг пропустити турнір пам’яті масажиста Михайла Труша, який працював у нашій команді.

Ця людина дуже багато значить для нашого футболу та для Агробізнесу", — сказав Собуцький.