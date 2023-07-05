УПЛ сформувала календар першого кола

Джерело - upl.uа.
УПЛ оприлюднила базові дати та календар першого кола нового сезону чемпіонату України.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Перше коло Чемпіонату-2023/24 стартує 29 липня, а базова дата завершального туру – 25 листопада.
Чемпіонат України - УПЛ 2023/24
1-й тур, 29 липня
Металіст 1925 – Шахтар
Рух – Зоря
Динамо – Минай
Ворскла – Дніпро-1
Олександрія – Кривбас
Оболонь – Колос
ЛНЗ – Чорноморець
Верес – Полісся
Динамо з Шахтарем зіграє у 13 турі.
Нагадаємо, Довбик - найкращий гравець сезону в УПЛ сезону 2022/23.