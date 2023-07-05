Головне
Костюк дотиснула Саккарі на старті Вімблдона
Сьогодні 18:07 179 1
Збірна України зіграє з Іспанію: розклад півфіналу Євро-2023 U-21
Сьогодні 08:28 611
Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023
Сьогодні 08:26 6240
5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко
Сьогодні 07:37 4531
Зоря оголосила про призначення Лалатовича головним тренером
Вчора 12:35 836
Ротань тренуватиме збірну України на Олімпійських іграх
Вчора 12:20 1088
УЄФА призначив арбітрів на півфінал Євро-2023 Україна U-21 - Іспанія U-21
Вчора 11:18 15953
4 липня на Вімблдоні зіграють дві українки: розклад матчів Костюк та Калініної
Вчора 09:41 1751
Визначилась суперниця Світоліної у другому колі Вімблдона-2023
03.07.2023 23:02 2797
Світоліна переграла Вільямс на старті Вімблдона
03.07.2023 21:18 2501 1
Прямі трансляції

УПЛ сформувала календар першого кола

Сьогодні 16:58 244 0
УПЛ сформувала календар першого кола
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - upl.uа.

УПЛ оприлюднила базові дати та календар першого кола нового сезону чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Перше коло Чемпіонату-2023/24 стартує 29 липня, а базова дата завершального туру – 25 листопада.

Чемпіонат України - УПЛ 2023/24 
1-й тур, 29 липня
Металіст 1925 – Шахтар
Рух – Зоря
Динамо – Минай
Ворскла – Дніпро-1
Олександрія – Кривбас
Оболонь – Колос
ЛНЗ – Чорноморець
Верес – Полісся

Динамо з Шахтарем зіграє у 13 турі.

Нагадаємо, Довбик - найкращий гравець сезону в УПЛ сезону 2022/23.

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 4475
Іспанія U-21 - Україна U-21: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Євро-2023 Іспанія U-21 - Україна U-21: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Євро-2023 4266
Хейні заявив, що пожертвує Україні частину коштів з повернення штрафу після поштовху Ломаченка Хейні заявив, що пожертвує Україні частину коштів з повернення штрафу після поштовху Ломаченка 5397
Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023 Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023 6240
Іспанія - Україна: де дивитися матч 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 Іспанія - Україна: де дивитися матч 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 5062
5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко 5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко 4531
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38033 1
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115226
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 40226
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 85026 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 58878
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18403 7