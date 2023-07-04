Головне
Ван Леувен - головний тренер Шахтаря
Вчора 13:17 1295
УЄФА призначив арбітрів на півфінал Євро-2023 України U-21 - Іспанія U-21
Сьогодні 11:18 626
Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023
Сьогодні 11:10 2038
4 липня на Вімблдоні зіграють дві українки: розклад матчів Костюк та Калініної
Сьогодні 09:41 878
Визначилась суперниця Світоліної у другому колі Вімблдона-2023
Вчора 23:02 1423
Світоліна переграла Вільямс на старті Вімблдона
Вчора 21:18 2044 1
Танковський перейшов у Полісся
Вчора 21:13 386
Ван Леувен назвав свій тренерський штаб
Вчора 20:52 811
Вільямс упала біля сітки під час матчу зі Світоліною на Вімблдоні: відео моторошного епізоду
Вчора 20:31 4199
Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона
Вчора 19:36 9532
Прямі трансляції

Марсель з Маліновським презентував нову форму на наступний сезон

Технічним спонсором виступила компанія Puma
Сьогодні 10:48 257 0
Марсель з Маліновським презентував нову форму на наступний сезон
#Руслан Маліновський, #Марсель

Джерело - Чемпіон.

Марсель представив усі три комплекти форми на сезон 2022/23.

Про це йдеться у соцмережах клубу.

У презентації взяв участь український півзахисник Руслан Маліновський.

На створення представлених дизайнів клуб надихнувся стихіями та людьми давньогрецького міста-держави Фокей.

Технічним спонсором виступила компанія Puma.

Раніше Марсель підписав півзахисника Атлетіко.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Алькарас - перша ракетка світу Рейтинг ATP: Алькарас - перша ракетка світу 59628
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 3580
Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона 9532
Вайлдер назвав суму, яку Руїс вимагає за бій Вайлдер назвав суму, яку Руїс вимагає за бій 2776
Вільямс упала біля сітки під час матчу зі Світоліною на Вімблдоні: відео моторошного епізоду Вільямс упала біля сітки під час матчу зі Світоліною на Вімблдоні: відео моторошного епізоду 4199
3 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Цуренко та Байндль 3 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Цуренко та Байндль 3045
Рекомендуємо
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 6030
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 151489 7
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115184
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 31403
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 48393 2
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 48417 2