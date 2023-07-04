Марсель з Маліновським презентував нову форму на наступний сезон

Джерело - Чемпіон.
Марсель представив усі три комплекти форми на сезон 2022/23.
Про це йдеться у соцмережах клубу.
У презентації взяв участь український півзахисник Руслан Маліновський.
На створення представлених дизайнів клуб надихнувся стихіями та людьми давньогрецького міста-держави Фокей.
Технічним спонсором виступила компанія Puma.
Inspirés par les éléments et les Hommes qui ont façonné la 𝙘𝙞𝙩𝙚́ 𝙥𝙝𝙤𝙘𝙚́𝙚𝙣𝙣𝙚,— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2023
les nouveaux maillots de l’Olympique de Marseille sont ancrés dans l’histoire de
Marseille. 🔵⚪ pic.twitter.com/LyzwLSwrSb
Раніше Марсель підписав півзахисника Атлетіко.
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