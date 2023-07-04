Марсель з Маліновським презентував нову форму на наступний сезон

Технічним спонсором виступила компанія Puma

Джерело - Чемпіон.

Марсель представив усі три комплекти форми на сезон 2022/23.

Про це йдеться у соцмережах клубу.

У презентації взяв участь український півзахисник Руслан Маліновський.

На створення представлених дизайнів клуб надихнувся стихіями та людьми давньогрецького міста-держави Фокей.

Технічним спонсором виступила компанія Puma.

Inspirés par les éléments et les Hommes qui ont façonné la 𝙘𝙞𝙩𝙚́ 𝙥𝙝𝙤𝙘𝙚́𝙚𝙣𝙣𝙚,

les nouveaux maillots de l’Olympique de Marseille sont ancrés dans l’histoire de

Marseille. 🔵⚪ pic.twitter.com/LyzwLSwrSb — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2023

Раніше Марсель підписав півзахисника Атлетіко.

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