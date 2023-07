Манчестер Юнайтед оформив трансфер півзахисника збірної Англії Мейсона Маунта.

Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.

Угода з гравцем розрахована до 2025-го року.

✍️ It's official.



Welcome to Manchester United, Mason Mount! 🔴#MUFC