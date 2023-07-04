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Манчестер Юнайтед зробив пропозицію Інтеру щодо Онани

Запит складав 40 мільйонів євро
Сьогодні 08:47 248 0
Манчестер Юнайтед зробив пропозицію Інтеру щодо Онани
#Інтер, #Манчестер Юнайтед, #Онана

Джерело - сайт Альфредо Педулли.

Манчестер Юнайтед зробив першу офіційну пропозицію щодо трансферу голкіпера Інтера Андре Онана.

Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

Запит складав 40 мільйонів євро гарантованими виплатами та 5 мільйонів бонусів, однак це не влаштувало міланців, які одразу ж відповіли відмовою.

Інтер загалом хоче виручити з продажу 27-річного камерунця 60 мільйонів євро, з яких 50 мільйонів повинні бути фіксованою сумою.

Нагадаємо, Інтер може підписати Трубіна на заміну Онані.

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