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Бойко узгодив контракт з Поліссям

Житомирська команда підсилиться досвідченим голкіпером
Сьогодні 20:09 397 0
Бойко узгодив контракт з Поліссям
#Полісся, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Денис Бойко

Джерело - sportarena.com.

Голкіпер Денис Бойко найближчим часом перейде у Полісся та приєднається до команди на літніх зборах.

Про це повідомляє SportArena.

35-річний футболіст вже погодив контракт з клубом. Трансфер відбудеться на правах вільного агента, наприкінці минулого сезону Бойко покинув Динамо.

Загалом у складі киян Денис провів 108 матчі.

Крім Динамо, Бойко також грав за Оболонь, Кривбас, Дніпро, іспанську Малагу та турецький Бешикташ. В складі збірної України він провів сім матчів.

Раніше Максимов покинув посаду спортивного директора Полісся.

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