Мбаппе обіцяв не покидати ПСЖ минулого літа

ПСЖ тисне на Кіліана, щоб уникнути його відходу вільним агентом

ПСЖ погодився підписати з Кіліаном Мбаппе контракт за схемою 2+1, бо той обіцяв не йти безкоштовно.

Про це повідомляє L'Equipe.

Зараз у клубі вважають, що 24-річний гравець збірної Франції порушив свою обіцянку і збирається зробити протилежне.

Їм здається, що стратегія гравця наразі полягає в тому, щоб піти вільним агентом наступного літа та заробити більше грошей за рахунок величезних підйомних.

Наразі невідомо, як відреагує гравець, якщо парижани приймуть пропозицію щодо нього від іншого клубу вже цього літа. ПСЖ тисне на Кіліана, щоб уникнути його відходу вільним агентом.

Нагадаємо, ПСЖ домовився про розірвання контракту з Галтьє.

Повідомлялося, що Реал завершив трансфер Мбаппе.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!