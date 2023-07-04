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Ексгенеральному директору Зорі повідомлено про підозру

Ексгенеральному директору Зорі повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати понад 5 млн грн податків
Сьогодні 22:23 344 0
Ексгенеральному директору Зорі повідомлено про підозру
#Рафаїлов, #Зоря Луганськ

Джерело - lug.gp.gov.ua.

Колишньому генеральному директору Зорі Сергію Рафаїлову повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати понад 5 млн гривень податків.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.

За даними слідства, у 2019 році фігурант здійснив заниження податкових зобов’язань Зорі на суму понад 5 млн грн.

За його вказівкою у податковій звітності було відображено витрати на послуги з пошуку та укладення контрактів з двома гравцями, які фактично не було надано.

За протиправні дії правопорушнику загрожує штраф від 10 тисяч до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше СБУ затримала генерального секретаря УАФ.

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