Ексгенеральному директору Зорі повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати понад 5 млн грн податків

Колишньому генеральному директору Зорі Сергію Рафаїлову повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати понад 5 млн гривень податків.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.

За даними слідства, у 2019 році фігурант здійснив заниження податкових зобов’язань Зорі на суму понад 5 млн грн.

За його вказівкою у податковій звітності було відображено витрати на послуги з пошуку та укладення контрактів з двома гравцями, які фактично не було надано.

За протиправні дії правопорушнику загрожує штраф від 10 тисяч до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше СБУ затримала генерального секретаря УАФ.