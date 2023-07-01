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Кривбас покинуло троє гравців

Кривбас припинив співпрацю з трьома гравцями
Сьогодні 11:25 213 0
Кривбас покинуло троє гравців
#Банада, #Кривбас, #Євген Опанасенко, #Чемпіонат України, УПЛ, #БК Кривбас, #Богдан Сарнавскький

Джерело - fckryvbas.com.

Кривбас оголосив про завершення співпраці з голкіпером Богданом Сарнавським, захисником Євгеном Опанасенком і хавбеком Євгеном Банадою.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Клуб повідомив про те, що з гравцями досягнуто домовленості про розірвання контрактів за обопільною згодою.

Сарнавський у попередньому сезоні-2022/2023 провів за Кривбас 17 матчів, пропустив 23 голи, 5 поєдинків зіграв без пропущених голів. На рахунку в Опанасенка 7 ігор, а Банада взяв участь у 18 іграх.

Раніше півзахисник Кривбаса може перейти у ЛНЗ.

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