Кривбас покинуло троє гравців

Кривбас припинив співпрацю з трьома гравцями

Кривбас оголосив про завершення співпраці з голкіпером Богданом Сарнавським, захисником Євгеном Опанасенком і хавбеком Євгеном Банадою.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Клуб повідомив про те, що з гравцями досягнуто домовленості про розірвання контрактів за обопільною згодою.

Сарнавський у попередньому сезоні-2022/2023 провів за Кривбас 17 матчів, пропустив 23 голи, 5 поєдинків зіграв без пропущених голів. На рахунку в Опанасенка 7 ігор, а Банада взяв участь у 18 іграх.

Раніше півзахисник Кривбаса може перейти у ЛНЗ.