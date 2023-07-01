Кривбас покинуло троє гравців

Джерело - fckryvbas.com.
Кривбас оголосив про завершення співпраці з голкіпером Богданом Сарнавським, захисником Євгеном Опанасенком і хавбеком Євгеном Банадою.
Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.
Клуб повідомив про те, що з гравцями досягнуто домовленості про розірвання контрактів за обопільною згодою.
Сарнавський у попередньому сезоні-2022/2023 провів за Кривбас 17 матчів, пропустив 23 голи, 5 поєдинків зіграв без пропущених голів. На рахунку в Опанасенка 7 ігор, а Банада взяв участь у 18 іграх.
Раніше півзахисник Кривбаса може перейти у ЛНЗ.