Ротань: В'юнник можливо зіграє з Іспанією

Руслан Ротань прокоментував матч проти Іспанії у півфіналі чемпіонату Європи

Джерело - УАФ.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань вказав на проблеми зі складом перед півфінальним матчем Євро-2023 проти Іспанії.

Про це розповів сам український фахівець.

"Гру пропускає Криськів через перебір жовтих карток. Ту саму проблему з рукою має В’юнник — завтра зробимо перевірку, можливо, він вийде на поле", - відзначив Ротань.

Раніше УЄФА призначив арбітрів на півфінал Євро-2023 України U-21 - Іспанія U-21.

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