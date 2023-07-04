Ротань: В'юнник можливо зіграє з Іспанією

Джерело - УАФ.
Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань вказав на проблеми зі складом перед півфінальним матчем Євро-2023 проти Іспанії.
Про це розповів сам український фахівець.
"Гру пропускає Криськів через перебір жовтих карток. Ту саму проблему з рукою має В’юнник — завтра зробимо перевірку, можливо, він вийде на поле", - відзначив Ротань.
Раніше УЄФА призначив арбітрів на півфінал Євро-2023 України U-21 - Іспанія U-21.
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