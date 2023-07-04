Адвокати УАФ: Запісоцький проходить військово-лікарську комісію в одному з ТЦК

Жодних підстав для затримання генерального секретаря Української Асоціації Футболу (УАФ) Юрія Запісоцького не було.

Про це розповіли адвокати УАФ.

"Новий показовий епізод у справі переслідування керівництва УАФ. Сьогодні вранці представниками силових структур було незаконно затримано генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького. Зараз Юрій Запісоцький проходить в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військовому комісаріаті) військово-лікарську комісію та уточнення даних.

Жодних підстав для затримання Юрія Запісоцького, у тому числі якихось порушень з його боку не було. На 6 липня було призначено чергове засідання Шевченківського районного суду м. Львова, де запланований розгляд питання про зміну запобіжного заходу, і Юрій готувався до участі в цьому засіданні. Як і до цього, без жодних ухилянь і порушень, відвідував усі попередні судові засідання у справі щодо будівництва заводу із виготовлення штучного покриття. Такі дії представників силових відомств мають всі ознаки нового етапу цілої кампанії незаконного тиску на УАФ, яка триває з осені минулого року", - йдеться в повідомленні.