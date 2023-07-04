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У Серії А публікуватимуть переговори арбітрів VAR

Нововведення буде у новому сезоні
Сьогодні 22:10 185 0
У Серії А публікуватимуть переговори арбітрів VAR
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - sport.ua.

З нового сезону Серії А переговори головного рефері з арбітрами VAR будуть публікуватися на каналах стрімінгової платформи DAZN.

Про це розповів президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна.

Публікуватися будуть переговори арбітрів щодо найбільш спірних і резонансних епізодів туру наступного дня після завершення туру.

Гравіна заявив, що це пов'язано з бажанням зробити роботу арбітрів прозорішою і знизити рівень критики на адресу суддівського корпусу.

Раніше Моурінью отримав дискваліфікацію на 10 матчів Серії А.

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