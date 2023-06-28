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Моурінью отримав дискваліфікацію на 10 матчів Серії А

Таке рішення прийняв федеральний суд Італії
Вчора 23:37 228 0
Моурінью отримав дискваліфікацію на 10 матчів Серії А
#Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Жозе Моурінью

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью буде дискваліфікований на 10 матчів Серії А за висловлювання на адресу арбітра матчу.

Про це  повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Таке рішення прийняв федеральний суд Італії.

Тоді португалець сказав на адресу рефері Даніеле Кіффі: "Грати під наглядом найгіршого судді, якого я зустрічав у своїй кар'єрі, важко, а я бачив багатьох".

Окрім того, що Моурінью пропустить стартові 10 матчів Роми у Серії А, наставник також повинен буде сплатити штраф у розмірі 50 тисяч євро. На стільки було ж оштрафовано й клуб.

Раніше УЄФА дискваліфікувала Моурінью на чотири матчі.

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