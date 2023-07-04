Скотт Мактоміней влітку може змінити клуб

Півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней зацікавив Рому та Брайтон.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

"Чайки" вважають 26-річного шотландця потенційною заміною для Мойсеса Кайседо, якого активно намагається придбати Челсі.

Портал Transfermarkt оцінює вартість хавбека у 25 мільйонів євро. Раніше також були чутки про інтерес з боку Вест Гема та Ньюкасла.

Минулого сезону Мактоміней провів 24 матчі в АПЛ, в яких відзначився одним голом.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може виручити близько 260 млн фунтів з продажу гравців.