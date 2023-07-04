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Мактоміней зацікавив Рому та Брайтон

Скотт Мактоміней влітку може змінити клуб
Сьогодні 18:42 217 0
Мактоміней зацікавив Рому та Брайтон
Фото - gettyimages
#Брайтон, #Манчестер Юнайтед, #Рома, #Футбольні трансфери, #Скотт Мактоміней

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней зацікавив Рому та Брайтон.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

"Чайки" вважають 26-річного шотландця потенційною заміною для Мойсеса Кайседо, якого активно намагається придбати Челсі.

Портал Transfermarkt оцінює вартість хавбека у 25 мільйонів євро. Раніше також були чутки про інтерес з боку Вест Гема та Ньюкасла.

Минулого сезону Мактоміней провів 24 матчі в АПЛ, в яких відзначився одним голом.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може виручити близько 260 млн фунтів з продажу гравців.

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