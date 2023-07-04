Джерело - tribuna.com.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней зацікавив Рому та Брайтон.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
"Чайки" вважають 26-річного шотландця потенційною заміною для Мойсеса Кайседо, якого активно намагається придбати Челсі.
Портал Transfermarkt оцінює вартість хавбека у 25 мільйонів євро. Раніше також були чутки про інтерес з боку Вест Гема та Ньюкасла.
Минулого сезону Мактоміней провів 24 матчі в АПЛ, в яких відзначився одним голом.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може виручити близько 260 млн фунтів з продажу гравців.