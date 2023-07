Баварія може перехопити Тюрама у Ліверпуля

Баварія вступила у боротьбу за право підписати півзахисника Ніцци та молодіжної збірної Франції Хефрена Тюрама.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Німецький клуб вже розпочав перемовини з Ніццою та агенткою 22-річного футболіста Рафаелою Піментою.

Хефрен оцінюється у 40 мільйонів євро. На Тюрама також претендує Ліверпуль.

