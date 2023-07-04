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Баварія може перехопити Тюрама у Ліверпуля

Хефрен оцінюється у 40 мільйонів євро
Сьогодні 13:41 295 0
Баварія може перехопити Тюрама у Ліверпуля
#Баварія, #Ліверпуль, #Хефрен Тюрам

Джерело - Чемпіон.

Баварія вступила у боротьбу за право підписати півзахисника Ніцци та молодіжної збірної Франції Хефрена Тюрама.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Німецький клуб вже розпочав перемовини з Ніццою та агенткою 22-річного футболіста Рафаелою Піментою.

Хефрен оцінюється у 40 мільйонів євро. На Тюрама також претендує Ліверпуль.

Раніше Канселу залишив Баварію.

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