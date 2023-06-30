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Канселу залишив Баварію

Баварія оголосила про відхід двох гравців
Сьогодні 21:25 225 0
Канселу залишив Баварію
#Баварія, #Блінд, #Канселу

Джерело - Чемпіон.

Баварія оголосила про відхід 29-річного португальського захисника Жоау Канселу та 33-річного нідерландського півзахисника Дейлі Блінда.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Канселу виступав за мюнхенську команду на правах оренди з Манчестер Сіті. Поки що "містяни" не оголосили про повернення гравця. Раніше була інформація, що Жоау може покинути англійський клуб. З січня 2023 року Канселу провів 21 матч за Баварію, в яких відзначився 1 голом і 6 асистами.

Блінд приєднався до баварців у січні 2023 року на правах вільного агента, залишивши Аяксу. За цей час він зіграв у 5 матчах.

Раніше повідомлялося, що Ернандес близький до переходу в ПСЖ.

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