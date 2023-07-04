Донька Ето'О просить, щоб її батька засудили до року у вʼязниці

Джерело - Diario Sport.
Колишнього футболіста Самюеля Ето'О звинуватили в несплаті аліментів.
Про це повідомляє Diario Sport.
Після чотирьох років судових справ у лютому 2022 року ЕтоʼО визнав, що Еріка До Росаріо Ньєвес є його донькою. Суд призначив платити їй 1400 євро на місяць як аліменти.
Тепер його 23-річна донька заявляє, що батько не виконував постанову суду та просить покарати його одним роком тюремного увʼязнення.
Адвокат Еріки заявив, що ЕтоʼО не платив аліменти протягом 5 років, тож його борг тепер становить 90 тисяч євро. Засідання суду відбудеться в Мадриді.
Раніше Ето'о вдарив фаната ногою в обличчя після матчу ЧС-2022.
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