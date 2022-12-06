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Ето'о вдарив фаната ногою в обличчя після матчу ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 07:00 Андрій Дунець 573 0
Ето'о вдарив фаната ногою в обличчя після матчу ЧС-2022 - ВІДЕО
#Бразилія, #Ето'О, #Південна Корея, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Легендарний нападник Інтера, Барселони та низки інших відомих клубів Самуель Ето'о агресивно повівся після гри Бразилія - Південна Корея на Мундіалі в Катарі.

Іменитий камерунець позував для селфі з уболівальниками та нехотячи мимолітно відповідав на запитання репортерів, аж тут його увагу привернув один хлопець із камерою. Найкращий бомбардир в історії Кубка африканських націй не на жарт розізлився і невдовзі після цього з робігу вдарив бідолашного ногою в район підборіддя.

Відео інциденту оприлюднило видання La Opinión.

Причина такої поведінки Ето'о наразі невідома.

Нагадаємо, напередодні ЧС-2022 Самуель зробив сенсаційний прогноз щодо переможця турніру.

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