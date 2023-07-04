Джерело - Чемпіон.
Динамо проведе спаринг з Аль-Хілалем на літніх тренувальних зборах в Австрії.
Про це повідомляє клуб з Саудівської Аравії.
Зустріч відбудеться 19-го липня.
Five Friendlies Prepare #AlHilal ⚽️💙 pic.twitter.com/esJpk9vk3y— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 2, 2023
Попередньо Динамо також запланували контрольні матчі проти Динамо Бухарест, Вольфсбергера, Янг Бойз та Аріса.
Нагадаємо, Ярмоленко відмовився від капітанської пов’язки у Динамо.
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