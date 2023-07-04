Зустріч відбудеться 19-го липня

Джерело - Чемпіон.

Динамо проведе спаринг з Аль-Хілалем на літніх тренувальних зборах в Австрії.

Про це повідомляє клуб з Саудівської Аравії.

Зустріч відбудеться 19-го липня.

Попередньо Динамо також запланували контрольні матчі проти Динамо Бухарест, Вольфсбергера, Янг Бойз та Аріса.

Нагадаємо, Ярмоленко відмовився від капітанської пов’язки у Динамо.

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