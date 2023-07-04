Криськів пропустить півфінал Євро U-21 з Іспанією

22-річний хавбек отримав дві жовтих картки в останніх іграх

Джерело - УЄФА.

Півзахисник молодіжної збірної України U-21 Дмитро Криськів пропустить півфінал Євро-2023 проти Іспанії через дискваліфікацію.

Про це повідомляє УЄФА.

Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/2 фіналу Євро-2023

22-річний хавбек отримав дві жовтих картки в останніх іграх з Францією у чвертьфіналі та Іспанією в групі, тому не зможе взяти участь у наступному матчі.

Криськів виходив у старті в усіх чотирьох зустрічах збірної на турнірі.

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