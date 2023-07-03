Танковський перейшов у Полісся

Полісся підсилилось півзахисником

Полісся оголосило про підписання півзахисника В’ячеслава Танковського.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт підписано терміном на три роки. Інші деталі угоди не розголошуються.

27-річний Танковський минулого сезону спочатку грав за Металіст, а потім в оренді за Дніпро-1. Всього він провів 21 матч в УПЛ, статистика тут.

"Полісся усвідомлює високий рівень футболу, який панує в Українській Прем’єр-Лізі. Як команда, яка вперше у своїй історії виступатиме в елітному дивізіоні, ми розуміємо важливість підсилення складу і окремих позицій. Саме тому ми продовжуємо селекційний відбір. Переконані, що В'ячеслав Танковський гармонійно увіллється в колектив і разом з командою буде досягати високих цілей, які перед клубом ставить президент "Полісся" Геннадій Буткевич", — прокоментував генеральний директор Володимир Загурський.

Раніше повідомлялося, що Бойко узгодив контракт з Поліссям.