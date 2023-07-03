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Ван Леувен назвав свій тренерський штаб

Став відомий новий тренерський штаб Шахтаря
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Ван Леувен назвав свій тренерський штаб
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Патрік ван Леувен

Джерело - shakhtar.com.

З новим головним тренером Шахтаря Патріком ван Леувеном  працюватиме екснаставник молодіжної команди "гірників" Оскар Ратулутра та колишній помічник Мірчі Луческу Карло Ніколіні.

Про це розповів сам нідерландський фахівець.

“У мене є два нідерландські асистенти: Раймонд Аттевелд, тренер з роботи з польовими гравцями, а ще Денніс Гентенар, тренер воротарів. Також у нас є українські спеціалісти: Дмитро Кабачок, який працює з аналітикою, Валерій Блохін, який працює з фізичними показниками, Оскар Ратулутра та Олександр Чижов, які пов’язані з Шахтарем уже досить давно.

Як я вже казав на презентації команді, Оскар був одним із перших тренерів, яких ми розглядали. Він прийшов до першої команди як наставник, який розвивався паралельно з гравцями, тому дуже приємно бачити його в тренерському штабі.

Також до нас приєднався Карло Ніколіні, який має дуже багатий досвід роботи під час успішного періоду з Мірчею Луческу. Тому ми також сподіваємось використати його досвід і знання для тренування команди”, - відзначив ван Леувен.

Ван Леувен підписав з Шахтарем контракт до 30 червня 2025 року.

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