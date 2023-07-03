Ван Леувен назвав свій тренерський штаб

З новим головним тренером Шахтаря Патріком ван Леувеном працюватиме екснаставник молодіжної команди "гірників" Оскар Ратулутра та колишній помічник Мірчі Луческу Карло Ніколіні.

Про це розповів сам нідерландський фахівець.

“У мене є два нідерландські асистенти: Раймонд Аттевелд, тренер з роботи з польовими гравцями, а ще Денніс Гентенар, тренер воротарів. Також у нас є українські спеціалісти: Дмитро Кабачок, який працює з аналітикою, Валерій Блохін, який працює з фізичними показниками, Оскар Ратулутра та Олександр Чижов, які пов’язані з Шахтарем уже досить давно.

Як я вже казав на презентації команді, Оскар був одним із перших тренерів, яких ми розглядали. Він прийшов до першої команди як наставник, який розвивався паралельно з гравцями, тому дуже приємно бачити його в тренерському штабі.

Також до нас приєднався Карло Ніколіні, який має дуже багатий досвід роботи під час успішного періоду з Мірчею Луческу. Тому ми також сподіваємось використати його досвід і знання для тренування команди”, - відзначив ван Леувен.