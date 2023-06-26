Адвокат назвав зацікавлених осіб у справі Павелка

Адвокат Олексій Носов назвав осіб, які, на його думку, зацікавлені у справі очільника Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Про це захисник розповів на пресконференції, яка присвячена затриманню Андрія Павелка.

"Особи, як зацікавлені у цій справі? Для цього навіть не треба кудись йти. Достатньо відкрити будь-яке журналістське розслідування за період з 2017 року і подивитись прізвища, які всім добре відомі. Прізвища братів, які відносяться до "Батальйону Монако".

Ми їх не називаємо прямим чином виключно тому, що розслідування і судового рішення щодо їхньої причетності немає. А будь-які твердження подібного роду є протизаконними. Тому ми не виходимо за межі закону в своїх формулюваннях. Але це все можна самостійно проаналізувати, - сказав Носов.