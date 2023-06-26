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Адвокат назвав зацікавлених осіб у справі Павелка

Сьогодні 14:42 241 0
Адвокат назвав зацікавлених осіб у справі Павелка
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Адвокат Олексій Носов назвав осіб, які, на його думку, зацікавлені у справі очільника Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Про це захисник розповів на пресконференції, яка присвячена затриманню Андрія Павелка.

"Особи, як зацікавлені у цій справі? Для цього навіть не треба кудись йти. Достатньо відкрити будь-яке журналістське розслідування за період з 2017 року і подивитись прізвища, які всім добре відомі. Прізвища братів, які відносяться до "Батальйону Монако".

Ми їх не називаємо прямим чином виключно тому, що розслідування і судового рішення щодо їхньої причетності немає. А будь-які твердження подібного роду є протизаконними. Тому ми не виходимо за межі закону в своїх формулюваннях. Але це все можна самостійно проаналізувати, - сказав Носов.

Раніше Апеляційний суд переніс розгляд справи Павелка на 30 червня.

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