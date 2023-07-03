Ньюкасл оголосив про підписання хавбека Мілана Тоналі

Джерело - Чемпіон.
Ньюкасл підписав італійського півзахисника Сандро Тоналі.
Про це повідомляє пресслужба "сорок".
Контракт з ексгравцем Мілану розрахований до 2028 року.
✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.— Newcastle United FC (@NUFC) July 3, 2023
The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.
Welcome to Newcastle United, Sandro! 🇮🇹 pic.twitter.com/BbxrNUzVNo
Нагадаємо, Ньюкасл націлився на ще двох зірок Серії А.
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