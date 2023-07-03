Головне
Ван Леувен - головний тренер Шахтаря
Сьогодні 13:17 534
Судаков - найкращий гравець чвертьфіналів Євро U-21 за версією Sofascore
Сьогодні 13:38 326
3 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Цуренко та Байндль
Сьогодні 13:16 2166
Рейтинг ATP: Алькарас - перша ракетка світу
Сьогодні 11:57 59134
Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції
Сьогодні 11:48 302716 3
Вімблдон-2023, на старт: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір
Сьогодні 10:14 3129 5
Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023
Сьогодні 10:11 1061
Світоліна - Вільямс: де дивитися матч першого кола Вімблдона-2023
Сьогодні 09:07 1670
Судаков - найкращий гравець матчу Франція U-21 - Україна U-21
Сьогодні 09:01 3572
Україна вперше в історії пробилась на футбольний турнір Олімпійських ігор
Сьогодні 00:59 2005
Прямі трансляції

Ньюкасл оголосив про підписання хавбека Мілана Тоналі

Контракт розрахований до 2028 року
Сьогодні 14:38 134 0
Ньюкасл оголосив про підписання хавбека Мілана Тоналі
Фото: Getty Images
#Ньюкасл Юнайтед, #Тоналі

Джерело - Чемпіон.

Ньюкасл підписав італійського півзахисника Сандро Тоналі.

Про це повідомляє пресслужба "сорок".

Контракт з ексгравцем Мілану розрахований до 2028 року.

Нагадаємо, Ньюкасл націлився на ще двох зірок Серії А.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Алькарас - перша ракетка світу Рейтинг ATP: Алькарас - перша ракетка світу 59134
Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 10238
Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік 98684
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 21718
Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції 302716 3
Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні 7343 1
Рекомендуємо
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 5247
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 20204
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 21011
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 78477 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 37933 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 84903 1