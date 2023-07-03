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Мудрик: Пройти до півфіналу – це абсолютно вражаючі відчуття

Вінгер молодіжної збірної України прокоментував перемогу над Францією
Сьогодні 10:01 484 0
Мудрик: Пройти до півфіналу – це абсолютно вражаючі відчуття
#Михайло Мудрик

Джерело - УЄФА.

Півзахисник молодіжної збірної України Михайло Мудрик прокоментував перемогу над Францією (3:1) у 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

Про це повідомляє УЄФА.

"Пройти до півфіналу – це абсолютно вражаючі відчуття. Сьогодні ми маємо можливість відсвяткувати цю подію, але завтра вся наша увага вже буде зосереджена на наступному супернику, Іспанії.

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Коли граєш не просто з партнерами по команді, а зі справжніми друзями, у грі може багато що виходити інакше. Коли тренер на 100 відсотків у тебе вірить, то буває, що виявляється здатним на набагато більше", - сказав Мудрик.

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