Мудрик: Пройти до півфіналу – це абсолютно вражаючі відчуття

Півзахисник молодіжної збірної України Михайло Мудрик прокоментував перемогу над Францією (3:1) у 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

Про це повідомляє УЄФА.

"Пройти до півфіналу – це абсолютно вражаючі відчуття. Сьогодні ми маємо можливість відсвяткувати цю подію, але завтра вся наша увага вже буде зосереджена на наступному супернику, Іспанії.

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Коли граєш не просто з партнерами по команді, а зі справжніми друзями, у грі може багато що виходити інакше. Коли тренер на 100 відсотків у тебе вірить, то буває, що виявляється здатним на набагато більше", - сказав Мудрик.