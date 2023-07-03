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Легендарний Вієйра очолив Страсбур Соболя

Контракт зі спеціалістом розрахований на 3 роки
Сьогодні 08:32 278 0
Легендарний Вієйра очолив Страсбур Соболя
Фото: Getty Images
#Вієйра, #Едуард Соболь, #Страсбур

Джерело - Чемпіон.

Страсбур призначив колишнього футболіста Патріка Вієйра головним тренером клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт зі спеціалістом розрахований на 3 роки.

Нагадаємо, за Страсбур виступає український захисник Едуард Соболь.

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