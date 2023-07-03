Легендарний Вієйра очолив Страсбур Соболя

Джерело - Чемпіон.
Страсбур призначив колишнього футболіста Патріка Вієйра головним тренером клубу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт зі спеціалістом розрахований на 3 роки.
🤝 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐕𝐢𝐞𝐢𝐫𝐚 𝐧𝐨𝐦𝐦𝐞́ 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢̂𝐧𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐬𝐛𝐨𝐮𝐫𝐠 𝐀𝐥𝐬𝐚𝐜𝐞— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 2, 2023
Patrick Vieira (47 ans) s’est engagé aujourd’hui pour trois ans en faveur du Racing Club de Strasbourg Alsace, dont il devient l’entraîneur.
« Je… pic.twitter.com/JH75bkXpKA
Нагадаємо, за Страсбур виступає український захисник Едуард Соболь.
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