Головне
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 29 червня
Сьогодні 07:11 605
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 17:22 48943
Жіноча збірна України з пляжного футболу вийшла до півфіналу Європейських ігор
Сьогодні 16:46 383
Збірна України піднялась на шість сходинок у рейтингу ФІФА
Сьогодні 15:55 870
Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023
Сьогодні 15:23 594
Жіноча збірна не змогла пробитися у півфінал Європейських ігор у командному турнірі з фехтування на шпагах
Сьогодні 14:40 723
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо
Сьогодні 11:24 38203
До старту Вімблдона-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір
Сьогодні 07:30 730 5
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 00:53 30983
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:04 32720
Прямі трансляції

Вієйра може очолити Страсбур, за який грає Соболь

Раніше посаду тренера Страсбура залишив Фредерік Антонетті
Сьогодні 16:34 213 0
Вієйра може очолити Страсбур, за який грає Соболь
Фото: Getty Images
#Вієйра, #Крістал Пелес, #Страсбур

Джерело - L'Équipe.

Новим головним тренером Страсбура може стати легендарний Патрік Вієйра.

Про це повідомляє L'Equipe.

Француз є основним кандидатом на цю посаду. Також клуб розглядав кандидатури Філіпа Монтаньє (Тулуза) та Карела Герартаса (Юніон Сент-Жилуаз).

Раніше посаду тренера Страсбура залишив Фредерік Антонетті. 47-річний Вієйра 17 березня був звільнений з Крістал Пелас.

Нагадаємо, легендарний Вієйра зіграє у благодійному матчі на підтримку України.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 38203
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 32720
Ф’юрі відмовився від бою з Усиком Ф’юрі відмовився від бою з Усиком 6194
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 30983
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 14503
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 48943
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 84576 1
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 27188
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 5159
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 36616 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 285101
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 37742 1