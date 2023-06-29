Вієйра може очолити Страсбур, за який грає Соболь

Джерело - L'Équipe.
Новим головним тренером Страсбура може стати легендарний Патрік Вієйра.
Про це повідомляє L'Equipe.
Француз є основним кандидатом на цю посаду. Також клуб розглядав кандидатури Філіпа Монтаньє (Тулуза) та Карела Герартаса (Юніон Сент-Жилуаз).
Раніше посаду тренера Страсбура залишив Фредерік Антонетті. 47-річний Вієйра 17 березня був звільнений з Крістал Пелас.
Нагадаємо, легендарний Вієйра зіграє у благодійному матчі на підтримку України.
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