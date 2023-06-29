Вієйра може очолити Страсбур, за який грає Соболь

Раніше посаду тренера Страсбура залишив Фредерік Антонетті

Новим головним тренером Страсбура може стати легендарний Патрік Вієйра.

Про це повідомляє L'Equipe.

Француз є основним кандидатом на цю посаду. Також клуб розглядав кандидатури Філіпа Монтаньє (Тулуза) та Карела Герартаса (Юніон Сент-Жилуаз).

Раніше посаду тренера Страсбура залишив Фредерік Антонетті. 47-річний Вієйра 17 березня був звільнений з Крістал Пелас.

Нагадаємо, легендарний Вієйра зіграє у благодійному матчі на підтримку України.

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