Черкаський ЛНЗ підписав контракт з Банадою

Джерело - Чемпіон.
31-річний український півзахисник Євген Банада підписав контракт із черкаським ЛНЗ.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі договору не розголошуються. 1 липня гравець залишив криворізький Кривбас, за який виступав у сезоні УПЛ 2022/23.
"Поки не було часу познайомитися з містом, але чув, що воно дуже гарне з прекрасними парками. Компактний, затишний. Приємно тут буде.
Мене набрав спортивний директор ЛНЗ, ми переговорили, обговорили деталі та дійшли компромісу. Радий, що опинився у команді.
Хороший колектив, дружний, хлопці молодці. Познайомилися, дякую їм за підтримку, все класно", - сказав Банада.
Минулого сезону Євген провів 18 поєдинків, у яких відзначився 2 асистами.
ЛНЗ за сумою двох стикових матчів переграв Інгулець з Петрового (1:1, 2:1) та у сезоні 2023/2024 вперше в історії виступатиме в Українській Прем'єр-лізі.
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