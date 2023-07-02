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Черкаський ЛНЗ підписав контракт з Банадою

Вчора 23:41 188 0
Черкаський ЛНЗ підписав контракт з Банадою
#ЛНЗ Черкаси, #Євген Банада

Джерело - Чемпіон.

31-річний український півзахисник Євген Банада підписав контракт із черкаським ЛНЗ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі договору не розголошуються. 1 липня гравець залишив криворізький Кривбас, за який виступав у сезоні УПЛ 2022/23.

"Поки не було часу познайомитися з містом, але чув, що воно дуже гарне з прекрасними парками. Компактний, затишний. Приємно тут буде.

Мене набрав спортивний директор ЛНЗ, ми переговорили, обговорили деталі та дійшли компромісу. Радий, що опинився у команді.

Хороший колектив, дружний, хлопці молодці. Познайомилися, дякую їм за підтримку, все класно", - сказав Банада.

Минулого сезону Євген провів 18 поєдинків, у яких відзначився 2 асистами.

ЛНЗ за сумою двох стикових матчів переграв Інгулець з Петрового (1:1, 2:1) та у сезоні 2023/2024 вперше в історії виступатиме в Українській Прем'єр-лізі.

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Допис, поширений FC LNZ CHERKASY (@fclnz)

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