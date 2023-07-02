Черкаський ЛНЗ підписав контракт з Банадою

31-річний український півзахисник Євген Банада підписав контракт із черкаським ЛНЗ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі договору не розголошуються. 1 липня гравець залишив криворізький Кривбас, за який виступав у сезоні УПЛ 2022/23.

"Поки не було часу познайомитися з містом, але чув, що воно дуже гарне з прекрасними парками. Компактний, затишний. Приємно тут буде.

Мене набрав спортивний директор ЛНЗ, ми переговорили, обговорили деталі та дійшли компромісу. Радий, що опинився у команді.

Хороший колектив, дружний, хлопці молодці. Познайомилися, дякую їм за підтримку, все класно", - сказав Банада.