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Шахтар оголосив про припинення співпраці з Йовичевичем

Разом з наставником клуб залишає тренерський штаб
Сьогодні 16:36 503 0
Шахтар оголосив про припинення співпраці з Йовичевичем
#Шахтар, #Ігор Йовичевич

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовичович покинув команду.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Разом з наставником клуб залишає тренерський штаб.

Повідомлялося, що Ахметов визначився з новим головним тренером Шахтаря.

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