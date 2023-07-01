Шахтар оголосив про припинення співпраці з Йовичевичем

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовичович покинув команду.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Разом з наставником клуб залишає тренерський штаб.

🧡 Дякуємо, Ігоре!



ФК «Шахтар» оголошує про припинення дії контракту з головним тренером Ігором Йовічевічем. Разом з наставником клуб залишає тренерський штаб.



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