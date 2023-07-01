Шахтар оголосив про припинення співпраці з Йовичевичем

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Шахтаря Ігор Йовичович покинув команду.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Разом з наставником клуб залишає тренерський штаб.
🧡 Дякуємо, Ігоре!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 1, 2023
ФК «Шахтар» оголошує про припинення дії контракту з головним тренером Ігором Йовічевічем. Разом з наставником клуб залишає тренерський штаб.
Дізнайтеся більше: https://t.co/yhECnTSPoX.#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/VwAvh2DNG1
Повідомлялося, що Ахметов визначився з новим головним тренером Шахтаря.
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