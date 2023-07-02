Ювентус розглядає трансфер Беррарді, у якості заміни Ді Марії

Джерело - La Gazzetta dello Sport.
Ювентус має намір підписати вінгера Сассуоло Доменіко Берарді.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Туринський клуб розглядає 28-річного гравця збірної Італії у якості пріоритетного варіанту для заміни Анхеля Ді Марії, що залишив команду після завершення сезону.
До шорт-листа Ювентуса на цю позицію також входять Ноа Окафор із РБ Зальцбурга та Джовані Насіменто з Корінтіанса.
На Берарді також претендує Лаціо та Мілан.
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