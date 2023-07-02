Захисник Коцюмака розглядає можливість переходу до СК Полтава

Минулий сезон 28-річний футболіст провів у Скоруку

Захисник Ігор Коцюмака розглядає можливість переходу до СК Полтава.

Про це повідомляє Sport Arena.

У сезоні-2022/23 Коцюмака виступав за Скорук, забивши один гол у 20 матчах Першої ліги. Нагадаємо, що команда з Нікопольського району не зіграє наступного сезону у зв’язку з підривом російськими окупантами Каховської ГЕС.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться Інгулець. Коцюмака був гравцем Інгульця у період 2016-2021 років.

Полтава посіла 14 місце за підсумками сезону Першої ліги. Клуб зумів зберегти прописку у другому за силою дивізіоні України.