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Захисник Коцюмака розглядає можливість переходу до СК Полтава

Минулий сезон 28-річний футболіст провів у Скоруку
Сьогодні 16:56 182 0
Захисник Коцюмака розглядає можливість переходу до СК Полтава
#СК Полтава

Джерело - sportarena.com.

Захисник Ігор Коцюмака розглядає можливість переходу до СК Полтава.

Про це повідомляє Sport Arena. 

У сезоні-2022/23 Коцюмака виступав за Скорук, забивши один гол у 20 матчах Першої ліги. Нагадаємо, що команда з Нікопольського району не зіграє наступного сезону у зв’язку з підривом російськими окупантами Каховської ГЕС.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться Інгулець. Коцюмака був гравцем Інгульця у період 2016-2021 років.

Полтава посіла 14 місце за підсумками сезону Першої ліги. Клуб зумів зберегти прописку у другому за силою дивізіоні України.

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