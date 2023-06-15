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Скорук пропустить наступний сезон Першої ліги

Скорук пропустить наступний сезон Першої ліги
Сьогодні 15:10 199 0
Скорук пропустить наступний сезон Першої ліги
#Чемпіонат України, Перша ліга, #Скорук

Джерело - fcskoruk.com.

Скорук через підрив Каховської ГЕС російськими військами пропустить наступний сезон Першої ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Скорук — аграрна команда, яка фінансується родиною президента клубу Максима Анатолійовича Скорука. А у зв’язку з підривом рашистами Каховської ГЕС земельні ділянки Нікопольщини залишились без водопостачання і не мають зрошення, внаслідок чого власник клубу кожного дня отримує великі збитки.

Керівництво клубу до останнього моменту намагалося розв’язати питання із подальшим фінансуванням на найближчий сезон, але, на жаль, у ситуації, що зараз склалася, усі спроби успіхом не увінчалися.

Задля того, щоб Скорук не зник остаточно, керівництво клубу прийняло рішення пропустити сезон у Першій лізі 2023/24.

У сезоні 2023/24 Скорук залишається без дорослої команди, але дитячо-юнацька футбольна школа Скорук продовжить роботу, де залишається весь тренерсько-адміністративний штаб.

Керівництво клубу зробить усе, щоб повернутися на професійний рівень вже у сезоні 2024/25. Ми не прощаємося, а говоримо "до побачення", щоб за рік повернутися міцнішими, адже для того, щоб стрибнути вперед, треба розбігтися і відійти назад", - йдеться в заяві клубу.

У сезоні 2022/23 Скорук фінішував другим у групі вибування Першої ліги.

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