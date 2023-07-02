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Манчестер Юнайтед контактував з Феєноордом щодо воротаря Бейло

Феєноорд поки не бажає відпускати Бейло
Сьогодні 11:35 146 0
Манчестер Юнайтед контактував з Феєноордом щодо воротаря Бейло
#Манчестер Юнайтед, #Феєнорд, #Юстін Бейло

Джерело - The Athletic.

Манчестер Юнайтед зв'язався з представниками Феєноорда з приводу потенційного переходу голкіпера Юстіна Бейло.

Про це повідомляє The Athletic.

Можливість здійснення цього трансферу залежить від результатів перемовин з Аталантою по Расмусу Гойлунду, оскільки при занадто високій ціні за данського нападника одночасне придбання двох гравців може призвести до порушення норм фінансового фейр-плею.

Підписання центрфорварда наразі є пріоритетом для манкуніанців. Феєноорд поки не бажає відпускати Бейло.

Раніше Забітцер та Вегхорст залишили Манчестер Юнайтед.

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