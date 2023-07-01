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Забітцер та Вегхорст залишили Манчестер Юнайтед

Гравці повернулися у свої клуби
Сьогодні 09:52 264 0
Забітцер та Вегхорст залишили Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Марсель Забітцер, #Манчестер Юнайтед, #Вегхорст

Джерело - manutd.com.

Манчестер Юнайтед оголосив про відхід 29-річного австрійського півзахисника Марселя Забітцера та 30-річного нідерландського форварда Ваута Вегхорста.

У гравців закінчилася орендна угода. Забітцер повернеться у Баварію, а Вегхорст – у Бернлі.

Минулого сезону Забітцер провів 18 матчів, у яких відзначився 3 голами. Вегхорст зіграв у 31 поєдинку, відзначившись 2 м'ячами.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може віддати в оренду Грінвуда.

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