Забітцер та Вегхорст залишили Манчестер Юнайтед

Джерело - manutd.com.
Манчестер Юнайтед оголосив про відхід 29-річного австрійського півзахисника Марселя Забітцера та 30-річного нідерландського форварда Ваута Вегхорста.
У гравців закінчилася орендна угода. Забітцер повернеться у Баварію, а Вегхорст – у Бернлі.
Минулого сезону Забітцер провів 18 матчів, у яких відзначився 3 голами. Вегхорст зіграв у 31 поєдинку, відзначившись 2 м'ячами.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може віддати в оренду Грінвуда.
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