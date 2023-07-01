Бражко: Збірна України не боїться Франції

Молодіжна збірна України не боїться Франції, з якою зіграє в чвертьфіналі Євро-2023 (U-21).

Про це заявив півзахисник Володимир Бражко.

"Грали з ними двічі. Знаємо цю команду, вони нас - також. Але я вважаю, що ми не та команда, що була рік тому. Вважаю, що стали ліпше грати, сконцентрованіше. Думаю, що у нас все вийде і ми переможемо.