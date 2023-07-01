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Бражко: Збірна України не боїться Франції

Півзахисник молодіжної збірної прокоментував
Сьогодні 20:01 342 0
Бражко: Збірна України не боїться Франції

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України не боїться Франції, з якою зіграє в чвертьфіналі Євро-2023 (U-21).

Про це заявив півзахисник Володимир Бражко.

"Грали з ними двічі. Знаємо цю команду, вони нас - також. Але я вважаю, що ми не та команда, що була рік тому. Вважаю, що стали ліпше грати, сконцентрованіше. Думаю, що у нас все вийде і ми переможемо.

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Франція - топзбірна, де кожен футболіст - топ. Але я нікого не боюся, хто б не був суперником. І загалом команда не боїться збірної Франції. Не важливо, хто проти мене гратиме", - заявив Бражко.

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