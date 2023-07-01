Ротань: Цілком можливо, що Мудрик зіграє з Францією

Вінгер молодіжної збірної України Михайло Мудрик може зіграти у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2023 з Францією.

Про це розповів головний тренер команди Руслан Ротань.

Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023

"Зараз у нас є невеликі ушкодження. У деяких вони вразливіші. Наприклад, у В'юнника. Тому участь Богдана у грі під питанням. Це вирішиться завтра, у день матчу. Що стосується Мудрика, він вже два дні працює у загальній групі, тому цілком можливо, що у завтрашньому матчі Михайло з'явиться на полі", - заявив Ротань.