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Ротань: Цілком можливо, що Мудрик зіграє з Францією

Тренер збірної України U-21 поділився думками про можливий склад на
Сьогодні 17:52 291 0
Ротань: Цілком можливо, що Мудрик зіграє з Францією
#Михайло Мудрик, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Вінгер молодіжної збірної України Михайло Мудрик може зіграти у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2023 з Францією.

Про це розповів головний тренер команди Руслан Ротань.

  Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023

"Зараз у нас є невеликі ушкодження. У деяких вони вразливіші. Наприклад, у В'юнника. Тому участь Богдана у грі під питанням. Це вирішиться завтра, у день матчу. Що стосується Мудрика, він вже два дні працює у загальній групі, тому цілком можливо, що у завтрашньому матчі Михайло з'явиться на полі", - заявив Ротань.

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