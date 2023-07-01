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ФІФА може змінити принцип фіксування офсайду

Спочатку нова система буде протестована на молодіжному рівні
Сьогодні 17:17 776 0
ФІФА може змінити принцип фіксування офсайду
#ФІФА

Джерело - Mundo Deportivo.

ФІФА та Міжнародна рада футбольних асоціацій працюють над зміненням правила офсайда, яке дозволить зробити футбол більш динамічним та видовищним.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Новий підхід полягатиме в тому, щоб в майбутньому офсайд фіксувався тільки тоді, коли тіло атакувального гравця повністю випереджає тіло гравця, що обороняється.

Відповідно офсайд не фіксуватиметься, якщо атакувальний гравець випереджає захисного тільки за рахунок якоїсь частини тіла (плеча, коліна і т.д.).

Спочатку нова система буде протестована на молодіжному рівні в таких країнах, як Італія, Швеція та Нідерланди, і тільки потім, у випадку остаточного схвалення, буде використовуватися у всьому професійному футболі.

Нагадаємо, збірна України піднялась на шість сходинок у рейтингу ФІФА.

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