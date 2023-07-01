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Аль-Наср запропонував Зієшу меншу зарплату через провалений медогляд

Зієш поки що не хоче приймати пропозицію саудитів
Сьогодні 17:00 351 0
Аль-Наср запропонував Зієшу меншу зарплату через провалений медогляд
#Зієш, #Челсі, #Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

Трансфер півзахисника Челсі Хакіма Зієша в Аль-Наср може не відбутися.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Після того, як марокканець провалив медогляд, клуб запропонував гравцю нову зарплатню, яка на 40% нижче від першочергової пропозиції. У гравця проблеми зі стегном та коліном.

Зієш поки що не хоче приймати пропозицію саудитів.

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