Аль-Наср запропонував Зієшу меншу зарплату через провалений медогляд

Зієш поки що не хоче приймати пропозицію саудитів

Джерело - Чемпіон.

Трансфер півзахисника Челсі Хакіма Зієша в Аль-Наср може не відбутися.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Після того, як марокканець провалив медогляд, клуб запропонував гравцю нову зарплатню, яка на 40% нижче від першочергової пропозиції. У гравця проблеми зі стегном та коліном.

Зієш поки що не хоче приймати пропозицію саудитів.

Hakim Ziyech underwent further tests today in Madrid which confirmed red flags with his knee & hip. As a result, Ziyech was made a new offer with his basic wage reduced by 40%. As per colleague @JamesBenge, Ziyech is not keen to accept meaning for now the move to Al-Nassr off.🇲🇦 pic.twitter.com/HH23Hsc7n6 — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 30, 2023

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