Ахметов визначився з новим головним тренером Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Президент Шахтаря Рінат Ахметов остаточно затвердив кандидатуру Патріка ван Леувена на посаду головного тренера донецького клубу.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
53-річний фахівець Патрік ван Леувен зараз відпочиває вдома, в Нідерландах, після успішного сезону в луганській Зорі.
Контракт із гірниками ще не підписано, але це має стати формальністю. Офіційна презентація нового тренера Шахтаря відбудеться на початку липня.
Чемпіон України розпочне підготовку до сезону 3 липня у Нідерландах. І новому головному тренеру нікуди летіти не доведеться, табір команди для нього буде дуже близько.
Раніше Йовичевич підтвердив, що більше не є тренером Шахтаря.
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