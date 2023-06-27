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Ахметов визначився з новим головним тренером Шахтаря

Шахтар розпочне сезон з новим головним тренером
Сьогодні 08:10 844 0
Ахметов визначився з новим головним тренером Шахтаря
#Рінат Ахметов, #Шахтар, #Патрік ван Леувен

Джерело - Чемпіон.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов остаточно затвердив кандидатуру Патріка ван Леувена на посаду головного тренера донецького клубу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

53-річний фахівець Патрік ван Леувен зараз відпочиває вдома, в Нідерландах, після успішного сезону в луганській Зорі.

Контракт із гірниками ще не підписано, але це має стати формальністю. Офіційна презентація нового тренера Шахтаря відбудеться на початку липня.

Чемпіон України розпочне підготовку до сезону 3 липня у Нідерландах. І новому головному тренеру нікуди летіти не доведеться, табір команди для нього буде дуже близько.

Раніше Йовичевич підтвердив, що більше не є тренером Шахтаря.

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