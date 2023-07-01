Динамо пропонує Гармашу суттєве скорочення зарплатні

Луческу розглядає Гармаша, як гравця ротації

Динамо готове продовжити співпрацю з півзахисником команди Денисом Гармашем лише у випадку, якщо той погодиться на погіршення умов контракту.

Про це повідомляє Футбол 24.

Київський клуб пропонує 33-річному українцю скорочення зарплати до рівня 10-15 тисяч євро на місяць + бонуси за чемпіонство.

А головний тренер команди розглядає футболіста суто як гравця ротації.

Якщо гравець не погодиться на таку умови, то може не полетіти з командою на перший збір в Австрію.

Чинний контракт Гармаша з Динамо розрахований до літа 2025 року.

Раніше став відомий склад Динамо на збір в Австрії.