Динамо пропонує Гармашу суттєве скорочення зарплатні

Джерело - football24.ua.
Динамо готове продовжити співпрацю з півзахисником команди Денисом Гармашем лише у випадку, якщо той погодиться на погіршення умов контракту.
Про це повідомляє Футбол 24.
Київський клуб пропонує 33-річному українцю скорочення зарплати до рівня 10-15 тисяч євро на місяць + бонуси за чемпіонство.
А головний тренер команди розглядає футболіста суто як гравця ротації.
Якщо гравець не погодиться на таку умови, то може не полетіти з командою на перший збір в Австрію.
Чинний контракт Гармаша з Динамо розрахований до літа 2025 року.