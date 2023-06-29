Головне
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 29 червня
Сьогодні 07:11 407
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо
Сьогодні 11:24 37649
До старту Вімблдона-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір
Сьогодні 07:30 568 5
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 00:53 30386
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:04 32351
Визначились усі чвертьфіналісти молодіжного Євро-2023
Вчора 23:49 897
Збірна України в 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 зіграє з Францією: відомі дата та місце матчу
Вчора 23:39 2443
Челсі оголосив про перехід Гаверца в Арсенал
Вчора 22:15 368
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Вчора 22:09 14023
Україна піднялась на друге місце в медальному заліку Європейських ігор-2023
Вчора 21:59 4247
Прямі трансляції

Реал надасть Мбаппе 130 млн євро бонусу за перехід у 2024 році

Мбаппе може перейти у Реал в наступному році
Сьогодні 09:39 371 0
Реал надасть Мбаппе 130 млн євро бонусу за перехід у 2024 році
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

У Реалі вважають, що шанси на підписання нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе цього літа невеликі.

Про це повідомляє The Athletic.

Сам француз не хоче залишати Париж зараз, бо протягом наступного сезону він отримає ще 70 млн євро бонусів за лояльність.

Реал готовий запропонувати Мбаппе ті ж умови щодо зарплати, якщо він погодиться перейти як вільний агент наступного літа, а також дати йому бонус 130 млн євро за підписання. Це дасть змогу Кіліану заробити 200 млн бонусів наступного літа, якщо він перейде в Реал зараз - втратить таку можливість.

Джерело підтверджує інформацію, що Мбаппе вже повідомив ПСЖ про небажання підписувати нову угоду з клубом. Чинна спливає у 2024 році, але в Парижі серйозно налаштовані не втратити Кіліана як вільного агента наступного року.

Нагадаємо, Ліверпуль виділить 300 млн євро на трансфер Мбаппе.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 37649
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 46053
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 14023
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 32351
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 30386
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і більше року допомагає українцям Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і більше року допомагає українцям 5741
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 22577
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 54949
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 38250
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 8379
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36711
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 26082