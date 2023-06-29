Реал надасть Мбаппе 130 млн євро бонусу за перехід у 2024 році

Мбаппе може перейти у Реал в наступному році

У Реалі вважають, що шанси на підписання нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе цього літа невеликі.

Про це повідомляє The Athletic.

Сам француз не хоче залишати Париж зараз, бо протягом наступного сезону він отримає ще 70 млн євро бонусів за лояльність.

Реал готовий запропонувати Мбаппе ті ж умови щодо зарплати, якщо він погодиться перейти як вільний агент наступного літа, а також дати йому бонус 130 млн євро за підписання. Це дасть змогу Кіліану заробити 200 млн бонусів наступного літа, якщо він перейде в Реал зараз - втратить таку можливість.

Джерело підтверджує інформацію, що Мбаппе вже повідомив ПСЖ про небажання підписувати нову угоду з клубом. Чинна спливає у 2024 році, але в Парижі серйозно налаштовані не втратити Кіліана як вільного агента наступного року.

Нагадаємо, Ліверпуль виділить 300 млн євро на трансфер Мбаппе.

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