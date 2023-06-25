Головне
Середа та Болюх виграли Європейські ігри зі стрибків у воду
Сьогодні 16:53 553
Костюк та Крейчикова виграли турнір WTA у Бірмінгемі
Сьогодні 20:40 125
Фельфнер завоював бронзову медаль Європейських ігор-2023
Сьогодні 20:09 197
Збірна України переграла Чехію у першому півфінальному матчі Золотої Євроліги
Сьогодні 19:58 429
Магучіх виграла Європейські ігри-2023
Сьогодні 19:53 739
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 19:47 18714
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 19:00 9201
Кожокарь та Павлова завоювали срібні медалі Європейських ігор
Сьогодні 16:44 444
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 12:34 22561
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 25 червня
Сьогодні 07:18 738
Прямі трансляції

Стала відома зарплата Мудрика у Челсі

Сьогодні 20:25 487 0
Стала відома зарплата Мудрика у Челсі
#Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Українець Михайло Мудрик у Челсі отримує 97 тисяч фунтів на тиждень.

Про це повідомляє The Athletic. 

Це відносно низька зарплатня відносно такого гучного трансферу. 

Для порівняння, Енцо Фернандес, який прийшов у клуб на кілька тижнів пізніше отримує набагато більше повідомляє джерело.

У контрактах багатьох новачків або гравців, які їх перепідписали, є пункт, яким передбачено зниження зарплатні на певний процент, якщо команда не вийде в Лігу чемпіонів, а за підсумками минулого сезону лондонці взагалі не потрапили до єврокубків.

Нагадаємо Мудрик - один із двох найдорожчих гравців молодіжного Євро-2023.

Коментарі ()
Популярне зараз
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 18714
Збірна України U-21 завдяки автоголу на останніх хвилинах вирвала перемогу над Румунією на Євро-2023 - ВІДЕО Збірна України U-21 завдяки автоголу на останніх хвилинах вирвала перемогу над Румунією на Євро-2023 - ВІДЕО 2780
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 9201
Збірна України переграла Хорватію та вийшла у фінал Золотої Євроліги Збірна України переграла Хорватію та вийшла у фінал Золотої Євроліги 3015
Гравець Динамо забив шедевральний гол на Євро-2023 U-21: відео моменту Гравець Динамо забив шедевральний гол на Євро-2023 U-21: відео моменту 4716
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 22561
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 22467
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9839 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 54795
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 265589
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15307
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18001 7