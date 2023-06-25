Стала відома зарплата Мудрика у Челсі

Джерело - Чемпіон.

Українець Михайло Мудрик у Челсі отримує 97 тисяч фунтів на тиждень.

Про це повідомляє The Athletic.

Це відносно низька зарплатня відносно такого гучного трансферу.

Для порівняння, Енцо Фернандес, який прийшов у клуб на кілька тижнів пізніше отримує набагато більше повідомляє джерело.

У контрактах багатьох новачків або гравців, які їх перепідписали, є пункт, яким передбачено зниження зарплатні на певний процент, якщо команда не вийде в Лігу чемпіонів, а за підсумками минулого сезону лондонці взагалі не потрапили до єврокубків.

Нагадаємо Мудрик - один із двох найдорожчих гравців молодіжного Євро-2023.