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Дячук: Радий підписати контракт із таким великим клубом

Максим Дячук прокоментував підписання нового контракту
Сьогодні 15:40 216 0
Дячук: Радий підписати контракт із таким великим клубом
#Динамо Київ, #Максим Дячук

Джерело - fcdynamo.com.

Півзахисник Динамо Максим Дячук оцінив підписання нового контракту з клубом.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

"Я дуже радий підписати контракт із таким великим клубом, буду від себе робити усе можливе та докладати максимум зусиль, щоб бути корисним команді. Вдячний тренерському штабу та керівництву клубу за виявлену до мене довіру. Обіцяю викладатися на усі 100% в іграх та тренуваннях.

Цілі на сезон? Для команди – це завжди найвищі результати, і ми будемо старатися повернути золоті медалі чемпіонату та Кубок України до Києва. Для цього витискатимемо із себе максимум. А що стосується особистих цілей – хочу прогресувати, порівняно з минулим сезоном, тому що знаю, що припускався помилок, як великих, так і дрібних. Працюватиму над тим, щоб їх виправити та зробити правильні висновки.

Так, я дійсно, відчуваю довіру, і вдячний тренерам за це. Наставники дуже багато мені дають у футбольному плані, я прислухаюся до їхніх порад. Майже після кожної гри ми проводимо бесіди, є теоретичні заняття тощо. Крім того, тренери підходять та багато підказують особисто – і вказують на помилки, і підкреслюють хороші моменти", - сказав Дячук.

Раніше Динамо продовжило контракт з 19-річним Дячуком.

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