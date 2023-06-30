Динамо продовжило контракт з 19-річним Дячуком

Новий контракт 19-річного гравця розрахований на 5 років

Джерело - Чемпіон.

Динамо уклало новий контракт з центральним захисником Максимом Дячуком.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Новий контракт 19-річного гравця розрахований на 5 років - до літа 2028 року.

Максим Дячук підписав новий контракт з «Динамо» ✍️💙



Футбольний клуб «Динамо» уклав новий контракт із центральним захисником клубу Максимом Дячуком. 🤝



Новий контракт розрахований на 5️⃣ років - до літа 2028-го. pic.twitter.com/8Q2skGYf2W — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) June 30, 2023

Нагадаємо, став відомий склад Динамо на збір в Австрії.

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