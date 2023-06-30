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Динамо продовжило контракт з 19-річним Дячуком

Новий контракт 19-річного гравця розрахований на 5 років
Сьогодні 16:39 187 0
Динамо продовжило контракт з 19-річним Дячуком
#Динамо Київ, #Максим Дячук

Джерело - Чемпіон.

Динамо уклало новий контракт з центральним захисником Максимом Дячуком. 

Про це повідомляє пресслужба киян.

Новий контракт 19-річного гравця розрахований на 5 років - до літа 2028 року.

Нагадаємо, став відомий склад Динамо на збір в Австрії.

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