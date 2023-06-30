Динамо продовжило контракт з 19-річним Дячуком

Джерело - Чемпіон.
Динамо уклало новий контракт з центральним захисником Максимом Дячуком.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Новий контракт 19-річного гравця розрахований на 5 років - до літа 2028 року.
Максим Дячук підписав новий контракт з «Динамо» ✍️💙— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) June 30, 2023
Футбольний клуб «Динамо» уклав новий контракт із центральним захисником клубу Максимом Дячуком. 🤝
Новий контракт розрахований на 5️⃣ років - до літа 2028-го. pic.twitter.com/8Q2skGYf2W
Нагадаємо, став відомий склад Динамо на збір в Австрії.
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