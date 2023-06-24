Лаціо зацікавлений у підписані Довбика

Джерело - сайт Альфредо Педулли.
Лаціо зацікавився форвардом Дніпра-1 Артемом Довбиком.
Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.
Італійський клуб вже контактував з українською стороною.
Трансфер оцінюється у 10-12 мільйонів плюс бонуси та відсоток від майбутнього продажу.
За футболістом слідкують й інші італійські клуби, зокрема Торіно.
У Довбика є пропозиції й з інших ліг, але сам він хоче грати в Серії А.
Нагадаємо, Довбика визнано найкращим гравцем Дніпра-1 сезону 2022/23.
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