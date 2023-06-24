Лаціо зацікавлений у підписані Довбика

Трансфер оцінюється у 10-12 мільйонів плюс бонуси

Джерело - сайт Альфредо Педулли.

Лаціо зацікавився форвардом Дніпра-1 Артемом Довбиком.

Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

Італійський клуб вже контактував з українською стороною.

Трансфер оцінюється у 10-12 мільйонів плюс бонуси та відсоток від майбутнього продажу.

За футболістом слідкують й інші італійські клуби, зокрема Торіно.

У Довбика є пропозиції й з інших ліг, але сам він хоче грати в Серії А.

Нагадаємо, Довбика визнано найкращим гравцем Дніпра-1 сезону 2022/23.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!