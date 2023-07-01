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Монца викупила гравця Арсенала

Пабло Марі став гравцем Монци
Сьогодні 09:04 288 0
Монца викупила гравця Арсенала
#Марі, #Монца, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - arsenal.com.

Арсенал оголосив про відхід 31-річного іспанського захисника Пабло Марі.

Гравець перейшов до італійської Монци. Договір розрахований на 3 роки.

Як повідомляє Фабріціо Романо, сума трансферу становить 6 мільйонів євро.

Минулого сезону Пабло Марі виступав за Монцу на правах аренди. Іспанець провів 31 матч у всіх турнірах, у яких відзначився 1 голом.

Раніше Гаверц пояснив перехід в Арсенал.

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